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Прокуратура попросила изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

Ведомости

Прокуратура Москвы попросила Никулинский районный суд изъять в доход государства имущество бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко на сумму 50 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. 

«По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств, принадлежащих указанным лицам. Всего сумма исковых требований превысила 50 млн руб.», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Захарченко коррупционным методом получал деньги, на которые он, его отец, бывшая супруга и доверенное лицо впоследствии купили две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, а также многочисленные ювелирные изделия и дорогие наручные часы. В ходе следствия было установлено, что сведения, «подтверждающие его [имущества] приобретение на законные доходы», предоставлены не были. 

В пресс-службе суда сообщили, что заседание по этому иску назначено на 9 января 2023 г. 

17 мая Пресненский районный суд Москвы по совокупности приговоров назначил Захарченко 16 лет строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК).

Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. В 2017 г. у фигуранта дела и его близких конфисковали имущество, эквивалентное более чем 9 млрд руб.: наличные средства на сумму более 8 млрд руб., 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля и золотой слиток. Защита до сих пор пытается оспорить решение об изъятии имущества, аргументируя это отсутствием правовой базы для этого на момент конфискации. Вещественными доказательствами ни по первому, ни по второму делу эти деньги не являются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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