Прокуратура попросила изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. В 2017 г. у фигуранта дела и его близких конфисковали имущество, эквивалентное более чем 9 млрд руб.: наличные средства на сумму более 8 млрд руб., 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля и золотой слиток. Защита до сих пор пытается оспорить решение об изъятии имущества, аргументируя это отсутствием правовой базы для этого на момент конфискации. Вещественными доказательствами ни по первому, ни по второму делу эти деньги не являются.