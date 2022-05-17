Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии

Второй эпизод касается получения более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов, писали «Ведомости»: бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Маркелов также проходит по делу в качестве обвиняемого: ему вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Тот передал Захарченко средства – более 1 млрд руб. – через ростовского адвоката.