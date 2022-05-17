Экс-полковника Захарченко признали виновным во взяточничестве во второй раз
Пресненский районный суд Москвы признал экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным во взяточничестве по второму уголовному делу, передает корреспондент «Ведомостей» из суда.
Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) в рамках этого дела вменяет Захарченко два эпизода получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК).
Первый эпизод касается получения взятки в виде путевки в Сочи. По версии следствия, в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря, который стоил 844 000 руб. и включал в себя проживание в гостиницах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа».
Второй эпизод связан с получением более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов, писали «Ведомости»: бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Маркелов также проходит по делу в качестве обвиняемого: ему вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Тот передал Захарченко средства – более 1 млрд руб. – через ростовского адвоката.