В Пресненском райсуде Москвы закончились прения по делу экс-полковника Захарченко

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) в рамках этого дела вменяет Захарченко два эпизода получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Первый эпизод касается получения взятки в виде путевки в Сочи. По версии следствия, в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря, который стоил 844 000 руб. и включал в себя проживание в гостиницах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа».