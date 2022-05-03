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В Пресненском райсуде Москвы закончились прения по делу экс-полковника Захарченко

Приговор по делу обвиняемого в коррупции полицейского огласят 17 мая
Марина Царева
Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. / Максим Стулов / Ведомости

В Пресненском районном суде Москвы завершились прения по второму делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Защита закончила излагать свои доводы 29 апреля.

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) в рамках этого дела вменяет Захарченко два эпизода получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Первый эпизод касается получения взятки в виде путевки в Сочи. По версии следствия, в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря, который стоил 844 000 руб. и включал в себя проживание в гостиницах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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