В Пресненском райсуде Москвы закончились прения по делу экс-полковника Захарченко

В Пресненском райсуде Москвы закончились прения по делу экс-полковника ЗахарченкоПриговор по делу обвиняемого в коррупции полицейского огласят 17 мая
В Пресненском районном суде Москвы завершились прения по второму делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Защита закончила излагать свои доводы 29 апреля.
Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) в рамках этого дела вменяет Захарченко два эпизода получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Первый эпизод касается получения взятки в виде путевки в Сочи. По версии следствия, в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря, который стоил 844 000 руб. и включал в себя проживание в гостиницах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа».
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