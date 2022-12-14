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Два мирных жителя погибли в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

Ведомости

Два мирных жителя, мужчина и женщина, стали жертвами удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Ольгинка в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает штаб территориальной обороны региона.

«ВФУ [вооруженные формирования Украины] убили двух мирных жителей в Волновахском р-не ДНР. Украинские боевики нанесли удар по Ольгинке в Волновахском районе ДНР, где погибли мужчина и женщина», — указано в сообщении.

Штаб в очередной раз призвал жителей региона соблюдать осторожность и не выходить из дома без лишней необходимости.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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