Два мирных жителя погибли в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ
Два мирных жителя, мужчина и женщина, стали жертвами удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Ольгинка в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает штаб территориальной обороны региона.
«ВФУ [вооруженные формирования Украины] убили двух мирных жителей в Волновахском р-не ДНР. Украинские боевики нанесли удар по Ольгинке в Волновахском районе ДНР, где погибли мужчина и женщина», — указано в сообщении.
Штаб в очередной раз призвал жителей региона соблюдать осторожность и не выходить из дома без лишней необходимости.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.