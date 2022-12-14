В Кремле подтвердили встречу Путина с главами новых регионов
Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до конца 2022 г. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, действительно ли запланировано такое мероприятие. По словам Пескова, дата встречи также уже известна.
«Она известна, мы своевременно сообщим об этом», — уточнил представитель Кремля.
«Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники писали, что глава государства планирует встретиться с руководителями новых регионов России 20 декабря. Первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий («Единая Россия»), который в нижней палате парламента отвечает за связи с ЛНР, допустил, что речь пойдет об открытии на территориях представительств федеральных территориальных органов власти. Также могут быть подняты вопросы безопасности и восстановления регионов.
В предыдущий раз, как следует из данных на сайте Кремля, Путин лично общался с главами новых регионов 30 сентября — в день подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тогда в Москву приехали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Херсонской и Запорожской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
С 19 октября указом главы государства в четырех регионах введено военное положение.