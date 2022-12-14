В Кремле подтвердили встречу Путина с главами новых регионов

В предыдущий раз, как следует из данных на сайте Кремля, Путин лично общался с главами новых регионов 30 сентября — в день подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тогда в Москву приехали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Херсонской и Запорожской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.