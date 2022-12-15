Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по жилым домам Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Донецк хаотично, зная, что удары приходятся по жилым домам и детским садам, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.
«40 снарядов из РСЗО хаотично, безжалостно, по жилым домам, детскому саду, поликлинике, храму. И нет никаких сомнений, что украинские нацисты знают, что бьют по мирной цели. Более того, они делают это сознательно, нанося удары по площадям», — заявил врио главы ДНР.
В результате массированного обстрела Донецка сегодня сообщалось об одном погибшем и 11 раненных, среди которых оказался десятилетний мальчик. Пушилин подчеркнул, что сегодняшний обстрел Донецка запомнится мирным жителям как самый жесткий с 2014 г.
По его словам, последние недели для мирных жителей ДНР стали испытанием, поскольку ежедневно республика подвергается «зверским обстрелам» со стороны ВСУ. «Это настоящий террор против мирных граждан, геноцид, преступление, которое открыто поощряет коллективный Запад, поставляя Украине новое вооружение», — заявил врио главы ДНР.
Сегодня ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Донецк подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. По словам Кулемзина, всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания.