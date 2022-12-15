В Москве персоналу учреждений здравоохранения рекомендовали носить маски
В рамках проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий персоналу учреждений здравоохранения и социальной защиты рекомендовано носить маски, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.
«В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей, проведение термометрии у амбулаторных пациентов на входе, в стационарах – введение запрета на посещение пациентов родственниками», — говорится в сообщении.
На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом ведомство выдало предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий руководителям департаментов Москвы, медицинских и образовательных организаций, гостиниц, предприятий общественного питания и др.
Так, руководителям рекомендовано обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 75% персонала, который относится к группе риска. Помимо этого следует усилить проведение противоэпидемических мероприятий, не допускать до работы сотрудников с признаками ОРВИ.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве отметили, что многие руководители ответственно подошли к выполнению предписаний. Согласно данным ведомства, почти 2 000 руководителей предоставили данные о принимаемых ими мерах, в организациях также проводится информационная кампания по профилактике ОРВИ и гриппа.
Сейчас в столице полностью не закрыта ни одна из образовательных организаций. Учебный процесс приостанавливается в отдельных группах или классах.
В ведомстве напомнили, что с 1 сентября началась вакцинация против гриппа. На данный момент, по данным управления Роспотребнадзора по Москве, привито более 7 млн человек, что составляет 59,2% от численности населения города, из них более 1 млн детей (69,7%).