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Общество

В Москве персоналу учреждений здравоохранения рекомендовали носить маски

Ведомости

В рамках проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий персоналу учреждений здравоохранения и социальной защиты рекомендовано носить маски, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

«В учреждениях здравоохранения и  социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей, проведение термометрии у амбулаторных пациентов на входе, в стационарах – введение запрета на посещение пациентов родственниками», — говорится в сообщении.

На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом ведомство выдало предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий руководителям департаментов Москвы, медицинских и образовательных организаций, гостиниц, предприятий общественного питания и др.

Так, руководителям рекомендовано обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 75% персонала, который относится к группе риска. Помимо этого следует усилить проведение противоэпидемических мероприятий, не допускать до работы сотрудников с признаками ОРВИ.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве отметили, что многие руководители ответственно подошли к выполнению предписаний. Согласно данным ведомства, почти 2 000 руководителей предоставили данные о принимаемых ими мерах, в организациях также проводится информационная кампания по профилактике ОРВИ и гриппа.

Сейчас в столице полностью не закрыта ни одна из образовательных организаций. Учебный процесс приостанавливается в отдельных группах или классах.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября началась вакцинация против гриппа. На данный момент, по данным управления Роспотребнадзора по Москве, привито более 7 млн человек, что составляет 59,2% от численности населения города, из них более 1 млн детей (69,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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