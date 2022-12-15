Заболеваемость гриппом в 2022 году выросла в 11 раз
С января по октябрь заболеваемость гриппом среди россиян составила 7,87 на 100 000 населения, что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда заболеваемость находилась на уровне 0,71 на 100 000 населения. Об этом сообщил РБК со ссылкой на предоставленные Роспотребнадзором данные.
Уточняется, что к декабрю вакцинацию от гриппа прошли 74 млн человек, в 2021 г. этот показатель составил 85,9 млн человек. Накануне, 14 декабря, президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку.
13 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом за неделю выросла на 35,4%. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом наиболее распространенным является штамм так называемого «свиного гриппа» (A/H1N1), который впервые был выявлен в России в 2009 г. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что этот вирус был выявлен уже в 82 регионах России, при этом в 37 регионах уровень заболеваемости превышает средний по России.
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.