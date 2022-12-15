Заболеваемость гриппом в 2022 году выросла в 11 раз

13 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом за неделю выросла на 35,4%. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом наиболее распространенным является штамм так называемого «свиного гриппа» (A/H1N1), который впервые был выявлен в России в 2009 г. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что этот вирус был выявлен уже в 82 регионах России, при этом в 37 регионах уровень заболеваемости превышает средний по России.