В Петербурге решили устроить младшеклассникам досрочные каникулы из-за гриппа

По ее словам, темпы заболеваемости гриппом продолжают расти. Она уточнила, что группой риска в этом случае являются именно дети, а не взрослые, которые были наиболее подвержены коронавирусной инфекции. «На долю детей в этом сезоне приходится и самое большое количество госпитализаций. Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет — в общем количестве болеющих детей их около 70%», — сказала она.