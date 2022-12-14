В Петербурге решили устроить младшеклассникам досрочные каникулы из-за гриппа
Число заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Санкт-Петербурге превысило 70 000, в связи с этим было принято решение организовать досрочные каникулы для учеников младших классов, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте».
«До 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти. Всем детям будут выставлены оценки. И по желанию родители могут забрать их на ранние каникулы. Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов семьи», — сказано в сообщении.
Потехина уточнила, что начальная школа продолжит работать и после 20 декабря, но уже в формате дополнительного образования. Важным условием продолжения обучения является здоровье детей, подчеркнула она. При этом праздничные новогодние мероприятия отменять не планируется, их проведут до 21 декабря «по заранее утвержденному графику».
Что касается учеников средней и старшей школы, то они продолжат учебу в обычном режиме. Однако если доля заболевших в классе превысит 20%, обучение будет переведено на дистанционный формат минимум на неделю. Детские сады закрывать преждевременно не планируется, подчеркнула Потехина.
По ее словам, темпы заболеваемости гриппом продолжают расти. Она уточнила, что группой риска в этом случае являются именно дети, а не взрослые, которые были наиболее подвержены коронавирусной инфекции. «На долю детей в этом сезоне приходится и самое большое количество госпитализаций. Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет — в общем количестве болеющих детей их около 70%», — сказала она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что среди гриппа превалирует его штамм A/H1N1 – так называемый «свиной грипп», впервые выявленный в 2009 г. При этом ситуация с гриппом регулируемая, а доля вакцинированных среди заболевших гриппом в России составляет менее 1%.
Свиной грипп обнаружен уже в 84 регионах России, сообщил 13 декабря Роспотребнадзор. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.