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Свиной грипп обнаружили в 82 регионах России

Ведомости

Свиной грипп (штамм A/H1N1-2009) был выявлен в 82 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает «Интерфакс». На прошлой неделе вирус был обнаружен в 74 регионах. 

Уточняется, что в 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.

По данным Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом были зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, а также Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском АО. Высокие показатели также наблюдаются в Коми, Бурятии и в республике Саха (Якутия).

В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции. 

Первый случай A/H1N1 в стране был зафиксирован в мае 2009 г. Россия потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против него, отмечал в 2010 г. Геннадий Онищенко, который был на тот момент главным государственным санитарным врачом РФ.

Ранее по теме: Попова: свиной грипп в этом сезоне пришел в Россию всерьез

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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