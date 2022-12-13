Свиной грипп обнаружили в 82 регионах России

Первый случай A/H1N1 в стране был зафиксирован в мае 2009 г. Россия потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против него, отмечал в 2010 г. Геннадий Онищенко, который был на тот момент главным государственным санитарным врачом РФ.