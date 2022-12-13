Свиной грипп обнаружили в 82 регионах России
Уточняется, что в 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.
По данным Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом были зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, а также Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском АО. Высокие показатели также наблюдаются в Коми, Бурятии и в республике Саха (Якутия).
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.
Первый случай A/H1N1 в стране был зафиксирован в мае 2009 г. Россия потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против него, отмечал в 2010 г. Геннадий Онищенко, который был на тот момент главным государственным санитарным врачом РФ.