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Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа. Об этом он объявил на совещании правительства.

Глава государства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, напомнив, что несколько дней назад спрашивал у нее, нужно ли делать прививку от гриппа.

«Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», — отметил Путин (цитата по ТАСС).

Попова, в свою очередь, доложила президенту, что в стране сейчас преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 г. При этом ситуация с гриппом регулируемая, а доля вакцинированных среди заболевших гриппом в России составляет менее 1%.

В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа (штамм A/H1N1-2009). В начале декабря Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции. 

Накануне стало известно, что свиной грипп был выявлен уже в 82 регионах России. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных