Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа

Попова, в свою очередь, доложила президенту, что в стране сейчас преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 г. При этом ситуация с гриппом регулируемая, а доля вакцинированных среди заболевших гриппом в России составляет менее 1%.