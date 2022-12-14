Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа
Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа. Об этом он объявил на совещании правительства.
Глава государства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, напомнив, что несколько дней назад спрашивал у нее, нужно ли делать прививку от гриппа.
«Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», — отметил Путин (цитата по ТАСС).
Попова, в свою очередь, доложила президенту, что в стране сейчас преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 г. При этом ситуация с гриппом регулируемая, а доля вакцинированных среди заболевших гриппом в России составляет менее 1%.
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа (штамм A/H1N1-2009). В начале декабря Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.
Накануне стало известно, что свиной грипп был выявлен уже в 82 регионах России. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.