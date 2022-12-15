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Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова по делу о дискредитации ВС РФ

Ведомости

Генеральная прокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Рассматривать материалы и выносить приговор будет Басманный суд Москвы, процесс пройдет заочно. «Учитывая, что реальная возможность участия Невзорова в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Невзорова», — заключили в ведомстве.

22 апреля Минюст внес Невзорова в список СМИ-иноагентов. Месяцем ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России его сайт и аккаунт во «ВКонтакте». С середины марта Невзоров находится за границей. 

СКР возбудил против журналиста уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». После этого суд заочно арестовал журналиста, а МВД объявило в розыск. В начале июня стало известно, что Невзоров получил украинское гражданство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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