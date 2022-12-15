Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова по делу о дискредитации ВС РФ

СКР возбудил против журналиста уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». После этого суд заочно арестовал журналиста, а МВД объявило в розыск. В начале июня стало известно, что Невзоров получил украинское гражданство.