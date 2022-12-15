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В кабмин поступил законопроект об ответственности за кражу персональных данных

Ведомости

На рассмотрение в правительство поступил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за кражу, незаконное распространение и продажу персональных данных граждан, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минцифры.

Как пояснил источник, за подобные преступления в законопроекте предусмотрена ответственность в виде штрафов до 2 млн руб., а также лишение свободы вплоть до 10 лет в ряде случаев.

«Законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры. Проект поправок предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до 2 млн рублей, а также предполагает наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до 6 лет, а в некоторых случаях и до 10 лет», — заявил собеседник агентства.

Он также пояснил, что максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы может наступить в том случае, если незаконное использование персональных данных привело к тяжким последствиям и было совершено организованной группой или с использованием служебного положения.

14 декабря глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной».

Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. В настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).

Ранее по теме: Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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