В кабмин поступил законопроект об ответственности за кражу персональных данных
На рассмотрение в правительство поступил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за кражу, незаконное распространение и продажу персональных данных граждан, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минцифры.
Как пояснил источник, за подобные преступления в законопроекте предусмотрена ответственность в виде штрафов до 2 млн руб., а также лишение свободы вплоть до 10 лет в ряде случаев.
«Законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры. Проект поправок предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до 2 млн рублей, а также предполагает наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до 6 лет, а в некоторых случаях и до 10 лет», — заявил собеседник агентства.
Он также пояснил, что максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы может наступить в том случае, если незаконное использование персональных данных привело к тяжким последствиям и было совершено организованной группой или с использованием служебного положения.
14 декабря глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной».
Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. В настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).