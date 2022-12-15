В кабмин поступил законопроект об ответственности за кражу персональных данных

«Законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры. Проект поправок предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до 2 млн рублей, а также предполагает наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до 6 лет, а в некоторых случаях и до 10 лет», — заявил собеседник агентства.