Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

В начале октября «Ведомости» писали, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных и включило в него наказание не только для компаний, но и для должностных лиц. Согласно документу, предлагается ввести штраф от 200 000 до 400 000 руб. для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов. Для ИП и юрлиц штраф за такое же происшествие составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб.