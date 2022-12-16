ФОМ: доля россиян с тревожным и спокойным настроением сравнялась
47% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, столько же — что спокойное, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 9 по 11 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
По сравнению с прошлой неделей доля людей с тревожным настроением в окружении уменьшилась на 9 п. п. — с 56% до 47%. Доля людей со спокойным настроением увеличилась на столько же. Это произошло впервые после резкого роста уровня тревожности в сентябре.
После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября был зафиксирован резкий рост тревожного настроения среди граждан страны в два раза, с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%.
Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой остается спецоперация России. За прошедшую неделю доля заинтересованных в этой теме составила 34%. При этом военные действия в целом стали предметом для обсуждения среди 29% респондентов. Больше половины опрошенных (52%) не смогли определиться, что их больше всего интересовало.