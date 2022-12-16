ФОМ: доля россиян с тревожным и спокойным настроением сравнялась

Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой остается спецоперация России. За прошедшую неделю доля заинтересованных в этой теме составила 34%. При этом военные действия в целом стали предметом для обсуждения среди 29% респондентов. Больше половины опрошенных (52%) не смогли определиться, что их больше всего интересовало.