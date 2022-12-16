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В Госдуме не поддержали идею об уголовном наказании за ЛГБТ-пропаганду

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Введение уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду преждевременно, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, пишет ТАСС.

«Чтобы перевести эти деяния [пропаганду] в уголовно-правовую плоскость, необходима определенная криминологическая оценка, которую невозможно произвести без учета статистической информации и практики применения новых норм», — заявила Панькина.

Эта тема, по словам депутата, уже обсуждалась с коллегами из разных ведомств, включая из администрации президента и правительства. По итогам дискуссии было резюмировано, что на данный момент «по степени общественной опасности подобные деяния [ЛГБТ-пропаганда] соответствуют административным правонарушениям», заявила Панькина.

16 декабря глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, выступающая от фракции КПРФ, подготовила законопроект, предусматривающий уголовное наказание до пяти лет лишения свободы за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

24 ноября Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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