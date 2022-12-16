Пасечник сообщил о восьми погибших в результате обстрела ЛНР
В Луганской народной республике (ЛНР) из-за обстрела погибли восемь мирных жителей и 23 пострадали, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«Сегодня рано утром под артобстрелом националистов вновь оказался город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района. Погибло восемь человек, еще 23 наших земляка ранено», — написал он.
Пасечник отметил, что противник регулярно обстреливает города и районы ЛНР. Под обстрелы попадают школы, жилые кварталы, детские сады, храмы, добавил ври главы республики. Он сообщил, что днем ранее, 15 декабря, из-за обстрела города Стаханов было повреждено 72 жилых дома, 3 детских сада, храм и др. Пасечник также сообщил об одном раненном человеке.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.