Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в 2023 году

Как отмечает агентство, стороны уже высказывали заинтересованность в развитии морского пассажирского сообщения между портами Стамбула и Сочи, а также обсуждали сотрудничество в области авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Так, о планах возобновить паромное сообщение между Трабзоном и Сочи заявлялось еще осенью 2021 г., сообщал тогда мэр Сочи Алексей Копайгородский.