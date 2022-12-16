Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в 2023 году
Паромное сообщение между Сочи и Турцией будет запущено, как ожидается, в следующем году, сообщил руководитель «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров, передает ТАСС.
«О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 г. мы, я думаю, это сделаем», – рассказал он.
Как отмечает агентство, стороны уже высказывали заинтересованность в развитии морского пассажирского сообщения между портами Стамбула и Сочи, а также обсуждали сотрудничество в области авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Так, о планах возобновить паромное сообщение между Трабзоном и Сочи заявлялось еще осенью 2021 г., сообщал тогда мэр Сочи Алексей Копайгородский.
14 декабря стало известно, что Турция с 1 января будет взимать налог на проживание с туристов размером в 2% от стоимости услуг, соответствующий закон был принят еще в 2019 г., однако его внедрение было отложено из-за пандемии.