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Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в 2023 году

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Паромное сообщение между Сочи и Турцией будет запущено, как ожидается, в следующем году, сообщил руководитель «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров, передает ТАСС.

«О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 г. мы, я думаю, это сделаем», – рассказал он.

Как отмечает агентство, стороны уже высказывали заинтересованность в развитии морского пассажирского сообщения между портами Стамбула и Сочи, а также обсуждали сотрудничество в области авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Так, о планах возобновить паромное сообщение между Трабзоном и Сочи заявлялось еще осенью 2021 г., сообщал тогда мэр Сочи Алексей Копайгородский.

14 декабря стало известно, что Турция с 1 января будет взимать налог на проживание с туристов размером в 2% от стоимости услуг, соответствующий закон был принят еще в 2019 г., однако его внедрение было отложено из-за пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных