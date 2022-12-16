Глава фонда «Круг добра» прокомментировал исключение Хаматовой и Раппопорт из попечительского совета

«К произошедшим изменениям в персональном составе попечительского совета относимся как к естественной ротации, характерной для подобных органов в любых организациях. Мы благодарны членам попечительского совета, особенно тем, кто принимает активное участие в его работе. Часть покинувших совет как раз, к сожалению, не нашли возможности для активного участия в жизни фонда», — сообщил он.