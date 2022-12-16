Глава фонда «Круг добра» прокомментировал исключение Хаматовой и Раппопорт из попечительского совета
Изменения в составе попечительского совета фонда «Круг добра» обусловлены ротацией, заявил «Ведомостям» председатель правления фонда Александр Ткаченко 16 декабря.
«К произошедшим изменениям в персональном составе попечительского совета относимся как к естественной ротации, характерной для подобных органов в любых организациях. Мы благодарны членам попечительского совета, особенно тем, кто принимает активное участие в его работе. Часть покинувших совет как раз, к сожалению, не нашли возможности для активного участия в жизни фонда», — сообщил он.
Президент России Владимир Путин обновил 15 декабря состав попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра», исключив из него, в частности, соучредителя фонда «Подари жизнь» актрису Чулпан Хаматову. Она уехала из России в Латвию в марте, до этого подписав открытое письмо с призывами прекратить специальную военную операцию.
Помимо Хаматовой из состава исключены актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, основательница фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, а также депутат Лариса Фечина. Вместо них в состав попечительского совета включены уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт, Герой РФ Олег Новицкий и депутат Владислав Третьяк.
«Комментировать исключение конкретных персон не можем. Но я хотел бы обратить внимание, что уже появившиеся обобщения по поводу позиции в отношении военной спецоперации в качестве мотива этой ротации – поверхностны. В попечительском совете фонда осталась, например, Нюта Федермессер, известная своей оппозиционной позицией», — сообщил Ткаченко.
Предправления «Круга добра» назвал «очень логичным» решение о включении в состав попечительского совета Львовой-Беловой. «Львова-Белова совершенно точно будет активно участвовать в жизни фонда. Это очень логичное решение, если учесть, что любая проблема в процессе лекарственного обеспечения ребенка, как правило, приводит к нарушению права ребенка на жизнь и здоровье», — объяснил Ткаченко.
«Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Фонд занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
В соответствии с указом о создании фонда попечительский совет фонда утверждает направления деятельности и бюджет фонда, перечень лекарственных препаратов, закупаемых для нужд фонда, и перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, закупаемых фондом. Совет также осуществляет надзор за деятельностью фонда, принимаемыми руководством решениями и их исполнением.