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Общество

Глава фонда «Круг добра» прокомментировал исключение Хаматовой и Раппопорт из попечительского совета

Ведомости

 

Изменения в составе попечительского совета фонда «Круг добра» обусловлены ротацией, заявил «Ведомостям» председатель правления фонда Александр Ткаченко 16 декабря.

«К произошедшим изменениям в персональном составе попечительского совета относимся как к естественной ротации, характерной для подобных органов в любых организациях. Мы благодарны членам попечительского совета, особенно тем, кто принимает активное участие в его работе. Часть покинувших совет как раз, к сожалению, не нашли возможности для активного участия в жизни фонда», — сообщил он.

Президент России Владимир Путин обновил 15 декабря состав попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра», исключив из него, в частности, соучредителя фонда «Подари жизнь» актрису Чулпан Хаматову. Она уехала из России в Латвию в марте, до этого подписав открытое письмо с призывами прекратить специальную военную операцию.

Помимо Хаматовой из состава исключены актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, основательница фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, а также депутат Лариса Фечина. Вместо них в состав попечительского совета включены уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт, Герой РФ Олег Новицкий и депутат Владислав Третьяк.

«Комментировать исключение конкретных персон не можем. Но я хотел бы обратить внимание, что уже появившиеся обобщения по поводу позиции в отношении военной спецоперации в качестве мотива этой ротации – поверхностны. В попечительском совете фонда осталась, например, Нюта Федермессер, известная своей оппозиционной позицией», — сообщил Ткаченко.

Предправления «Круга добра» назвал «очень логичным» решение о включении в состав попечительского совета Львовой-Беловой. «Львова-Белова совершенно точно будет активно участвовать в жизни фонда. Это очень логичное решение, если учесть, что любая проблема в процессе лекарственного обеспечения ребенка, как правило, приводит к нарушению права ребенка на жизнь и здоровье», — объяснил Ткаченко.

«Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Фонд занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

В соответствии с указом о создании фонда попечительский совет фонда утверждает направления деятельности и бюджет фонда, перечень лекарственных препаратов, закупаемых для нужд фонда, и перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, закупаемых фондом. Совет также осуществляет надзор за деятельностью фонда, принимаемыми руководством решениями и их исполнением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных