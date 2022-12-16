Анджелина Джоли покинула пост специального посланника УВКБ ООН

«После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», — отмечается в заявлении.