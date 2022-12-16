Анджелина Джоли покинула пост специального посланника УВКБ ООН
Американская актриса Анджелина Джоли оставила пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который она занимала более 20 лет, следует из опубликованного заявления на сайте УВКБ.
«После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», — отмечается в заявлении.
УВКБ ООН работало Джоли с 2001 г., а в 2012 г. она была назначена специальным посланником. Организация добавляет, что актриса продолжит работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы.