В Эстонии утвердили план перевода школ и детсадов на эстоноязычное образование
К 2030 г. школы и детские сады в Эстонии перейдут на обучение на эстонском языке, соответствующий план утвердил министр образования и науки республики Тынис Лукас, передает ERR.
Утверждение плана, как отметил министр, является «естественным продолжением» поправки к закону, которую парламент принял 12 декабря.
«Изменив закон об основной и средней школе, мы создали правовую основу для перехода на образование на эстонском языке», — сообщил Лукас.
Эстонские власти намерены увеличить количество мест для подготовки учителей в университетах и создавать более гибкие форматы обучения, отметил министр. С сентября следующего года для преподающих на эстонском также будет установлен минимальный коэффициент заработной платы. Как пояснили в министерстве, речь идет о преподавателях в уезде Ида-Вирумаа, который граничит с Россией.
«Всем преподавателям предлагается языковая подготовка и дополнительная подготовка по методике преподавания языка, интегрированному предметно-языковому обучению, а также тренинги по повышению осведомленности о поликультурном образовании», — пишет издание.
Кроме того, ожидается повышение минимальных зарплат школьных учителей до 1749 евро с января 2023 г., что составляет 111% от средней заработной платы в Эстонии. Власти республики намерены довести этот уровень до 125%, рассказали в министерстве.
Власти предполагают, что с 2024 г. на эстонском языке будут обучаться ученики первых и четвертых классов, десятиклассникам обеспечат переход на эстоноязычное обучение не позднее 2030/2031 г., а ученики 11-х и 12-х классов завершат переход к 2032 и 2033 гг. соответственно.
Ранее экс-министр образования и науки Эстонии Майлис Репс заявляла, что все детские сады страны в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Для этого она предложила создать в детских учреждениях дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе. Планировалось, что в результате все дети в русскоязычных группах должны будут владеть эстонским языком на уровне не хуже базового по окончании детского сада, отмечала министр.