В Эстонии утвердили план перевода школ и детсадов на эстоноязычное образование

Ранее экс-министр образования и науки Эстонии Майлис Репс заявляла, что все детские сады страны в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Для этого она предложила создать в детских учреждениях дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе. Планировалось, что в результате все дети в русскоязычных группах должны будут владеть эстонским языком на уровне не хуже базового по окончании детского сада, отмечала министр.