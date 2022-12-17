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Общество

В Эстонии утвердили план перевода школ и детсадов на эстоноязычное образование

Ведомости

К 2030 г. школы и детские сады в Эстонии перейдут на обучение на эстонском языке, соответствующий план утвердил министр образования и науки республики Тынис Лукас, передает ERR.

Утверждение плана, как отметил министр, является «естественным продолжением» поправки к закону, которую парламент принял 12 декабря.

«Изменив закон об основной и средней школе, мы создали правовую основу для перехода на образование на эстонском языке», — сообщил Лукас. 

Эстонские власти намерены увеличить количество мест для подготовки учителей в университетах и создавать более гибкие форматы обучения, отметил министр. С сентября следующего года для преподающих на эстонском также будет установлен минимальный коэффициент заработной платы. Как пояснили в министерстве, речь идет о преподавателях в уезде Ида-Вирумаа, который граничит с Россией.

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«Всем преподавателям предлагается языковая подготовка и дополнительная подготовка по методике преподавания языка, интегрированному предметно-языковому обучению, а также тренинги по повышению осведомленности о поликультурном образовании», — пишет издание. 

Кроме того, ожидается повышение минимальных зарплат школьных учителей до 1749 евро с января 2023 г., что составляет 111% от средней заработной платы в Эстонии. Власти республики намерены довести этот уровень до 125%, рассказали в министерстве.

Власти предполагают, что с 2024 г. на эстонском языке будут обучаться ученики первых и четвертых классов, десятиклассникам обеспечат переход на эстоноязычное обучение не позднее 2030/2031 г., а ученики 11-х и 12-х классов завершат переход к 2032 и 2033 гг. соответственно.

Ранее экс-министр образования и науки Эстонии Майлис Репс заявляла, что все детские сады страны в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Для этого она предложила создать в детских учреждениях дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе. Планировалось, что в результате все дети в русскоязычных группах должны будут владеть эстонским языком на уровне не хуже базового по окончании детского сада, отмечала министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных