28 детей отравились в школьной столовой в Красноярском крае
В Железногорске в Красноярском крае 28 учеников начальных классов лицея №103 обратились за медицинской помощью после приема пищи в школьной столовой, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что в период с 10 по 19 декабря 2022 г. 28 учащихся МБОУ «Лицей № 103 «Гармония» в г. Железногорске в возрасте от 7 до 10 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно им выставлен диагноз «острая кишечная инфекция»», — сказано в сообщении.
В прокуратуре Красноярского края уточнили, что сейчас состояние детей удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении. В здании школы была проведена дезинфекция, а все учащиеся лицея переведены на дистанционное обучение до 30 декабря.
В конце июля из детского лагеря «Юность» в Приморском крае с признаками отравления были госпитализированы 43 ребенка, в августе — 24 ребенка из лагеря «Юнга» во Владивостоке. По этому факту было возбуждено уголовное дело.