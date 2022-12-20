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Общество

28 детей отравились в школьной столовой в Красноярском крае

Ведомости

В Железногорске в Красноярском крае 28 учеников начальных классов лицея №103 обратились за медицинской помощью после приема пищи в школьной столовой, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. 

«Установлено, что в период с 10 по 19 декабря 2022 г. 28 учащихся МБОУ «Лицей № 103 «Гармония» в г. Железногорске в возрасте от 7 до 10 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно им выставлен диагноз «острая кишечная инфекция»», — сказано в сообщении.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что сейчас состояние детей удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении. В здании школы была проведена дезинфекция, а все учащиеся лицея переведены на дистанционное обучение до 30 декабря.

В конце июля из детского лагеря «Юность» в Приморском крае с признаками отравления были госпитализированы 43 ребенка, в августе — 24 ребенка из лагеря «Юнга» во Владивостоке. По этому факту было возбуждено уголовное дело. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных