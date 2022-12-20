28 детей отравились в школьной столовой в Красноярском крае

«Установлено, что в период с 10 по 19 декабря 2022 г. 28 учащихся МБОУ «Лицей № 103 «Гармония» в г. Железногорске в возрасте от 7 до 10 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно им выставлен диагноз «острая кишечная инфекция»», — сказано в сообщении.