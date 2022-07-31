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Более 40 детей госпитализированы в летнем лагере в Приморье

Ведомости

В оздоровительном лагере «Юность» в Приморском крае с признаками отравления госпитализированы 43 ребенка, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Правоохранительные органы проводят проверку. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238  УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — говорится в сообщении СУ СКР.

Ранее по теме: В Махачкале после отравления госпитализировали 16 школьников

Лагерь расположен в бухте Муравьиная в городе Артем.

В декабре 2021 г. в Туве с признаками отравления госпитализировали 74 ребенка из республиканской школы-интерната «Тувинский кадетский корпус».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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