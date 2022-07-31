Более 40 детей госпитализированы в летнем лагере в Приморье
В оздоровительном лагере «Юность» в Приморском крае с признаками отравления госпитализированы 43 ребенка, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.
Правоохранительные органы проводят проверку. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — говорится в сообщении СУ СКР.
Лагерь расположен в бухте Муравьиная в городе Артем.
В декабре 2021 г. в Туве с признаками отравления госпитализировали 74 ребенка из республиканской школы-интерната «Тувинский кадетский корпус».