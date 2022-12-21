ВЦИОМ: потребительские настроения россиян вернулись к февральским значениям
Индекс потребительского доверия россиян, отражающий их уверенность в завтрашнем дне и готовность тратить крупные суммы, в октябре вернулся к февральским значениям в 36 пунктов, следует из результатов исследования ВЦИОМа.
Уточняется, что в марте этот индекс снизился до 26 пунктов, что говорит о стремлении людей больше экономить, чем тратить. Аналогичное снижение было зафиксировано и в период начала пандемии коронавируса, когда в апреле 2020 г. индекс снизился до 24 пунктов.
С индексом потребительского доверия тесно связана и готовность россиян к тому, чтобы брать кредиты. В частности, индекс кредитного доверия в октябре вернулся к показателям в январе и составил 24 пункта. При этом 76% россиян считают, что сейчас время для кредитов неподходящее. Для сравнения: в марте - апреле доля таких респондентов составляла 84%.
Согласно результатам исследования ВЦИОМа, 52% россиян планируют свою жизнь на несколько месяцев или лет вперед, что ниже на 8 п. п., чем в 2012 г. Долгосрочное планирование оказалось актуальным для четверти россиян (24%), почти столько же граждан живут только сегодняшним днем (25%).