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ВЦИОМ: потребительские настроения россиян вернулись к февральским значениям

Ведомости

Индекс потребительского доверия россиян, отражающий их уверенность в завтрашнем дне и готовность тратить крупные суммы, в октябре вернулся к февральским значениям в 36 пунктов, следует из результатов исследования ВЦИОМа.

Уточняется, что в марте этот индекс снизился до 26 пунктов, что говорит о стремлении людей больше экономить, чем тратить. Аналогичное снижение было зафиксировано и в период начала пандемии коронавируса, когда в апреле 2020 г. индекс снизился до 24 пунктов. 

С индексом потребительского доверия тесно связана и готовность россиян к тому, чтобы брать кредиты. В частности, индекс кредитного доверия в октябре вернулся к показателям в январе и составил 24 пункта. При этом 76% россиян считают, что сейчас время для кредитов неподходящее. Для сравнения: в марте - апреле доля таких респондентов составляла 84%.

Согласно результатам исследования ВЦИОМа, 52% россиян планируют свою жизнь на несколько месяцев или лет вперед, что ниже на 8 п. п., чем в 2012 г. Долгосрочное планирование оказалось актуальным для четверти россиян (24%), почти столько же граждан живут только сегодняшним днем (25%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных