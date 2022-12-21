ВЦИОМ: потребительские настроения россиян вернулись к февральским значениям

С индексом потребительского доверия тесно связана и готовность россиян к тому, чтобы брать кредиты. В частности, индекс кредитного доверия в октябре вернулся к показателям в январе и составил 24 пункта. При этом 76% россиян считают, что сейчас время для кредитов неподходящее. Для сравнения: в марте - апреле доля таких респондентов составляла 84%.