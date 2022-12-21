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Общество

На территории Боткинской больницы произошел пожар

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На территории городской больницы им. С. П. Боткина произошел пожар, из здания было эвакуировано свыше 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. 

«В 18:23 21.12.2022 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, 2-й Боткинский проезд, д. 5, к. 3. <...> Проведена эвакуация людей (около 100 человек)», — сказано в сообщении. 

В ведомстве уточнили, что пожар возник в одном из помещений на техническом этаже на площади 5 кв. м. Возгорание было полностью потушено к 19:04, в результате произошедшего никто не пострадал, подчеркнули в МЧС. 

На прошлой неделе пожар возник на территории машиностроительного завода «Звезда» в Санкт-Петербурге и в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. В результате инцидента в Петербурге никто не пострадал, в торговом центре известно об одном пострадавшем — об охраннике, который самостоятельно пытался потушить возгорание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных