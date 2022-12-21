На территории Боткинской больницы произошел пожар
На территории городской больницы им. С. П. Боткина произошел пожар, из здания было эвакуировано свыше 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В 18:23 21.12.2022 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, 2-й Боткинский проезд, д. 5, к. 3. <...> Проведена эвакуация людей (около 100 человек)», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пожар возник в одном из помещений на техническом этаже на площади 5 кв. м. Возгорание было полностью потушено к 19:04, в результате произошедшего никто не пострадал, подчеркнули в МЧС.
На прошлой неделе пожар возник на территории машиностроительного завода «Звезда» в Санкт-Петербурге и в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. В результате инцидента в Петербурге никто не пострадал, в торговом центре известно об одном пострадавшем — об охраннике, который самостоятельно пытался потушить возгорание.