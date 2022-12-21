На территории Боткинской больницы произошел пожар

На прошлой неделе пожар возник на территории машиностроительного завода «Звезда» в Санкт-Петербурге и в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. В результате инцидента в Петербурге никто не пострадал, в торговом центре известно об одном пострадавшем — об охраннике, который самостоятельно пытался потушить возгорание.