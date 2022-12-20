В МЧС рассказали о планах проверить ТЦ и площадки значительного риска
МЧС хочет добиться разрешения на проведение плановых проверок торговых центров и площадок значительного риска, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
«Есть ряд ограничительных мер, предусмотренных действующим законодательством, которые позволяют осуществлять пожарный надзор в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска. Мы пытаемся убедить коллег из профильных ведомств, чтобы нам позволили значительный риск включить в план проверок, чтобы это не было исключением», — сказал он (цит. по ТАСС).
Еникеев уточнил, что к объектам значительного риска относятся 90% крупных гипермаркетов и торговых центров. Для таких объектов могут также ввести профилактические визиты, добавили в МЧС.
15 декабря глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство обратится в правительство для проведения внеплановых проверок крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Помимо этого, проверять будут и уровень подготовки сотрудников к внештатной ситуации.
Такое решение было принято после нескольких крупных пожаров, которые произошли с начала декабря. В частности, 9 декабря крупный пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.