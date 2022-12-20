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В МЧС рассказали о планах проверить ТЦ и площадки значительного риска

Ведомости

МЧС хочет добиться разрешения на проведение плановых проверок торговых центров и площадок значительного риска, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Есть ряд ограничительных мер, предусмотренных действующим законодательством, которые позволяют осуществлять пожарный надзор в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска. Мы пытаемся убедить коллег из профильных ведомств, чтобы нам позволили значительный риск включить в план проверок, чтобы это не было исключением», — сказал он (цит. по ТАСС).

Еникеев уточнил, что к объектам значительного риска относятся 90% крупных гипермаркетов и торговых центров. Для таких объектов могут также ввести профилактические визиты, добавили в МЧС.

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15 декабря глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство обратится в правительство для проведения внеплановых проверок крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Помимо этого, проверять будут и уровень подготовки сотрудников к внештатной ситуации.

Такое решение было принято после нескольких крупных пожаров, которые произошли с начала декабря. В частности, 9 декабря крупный пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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