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МЧС проведет внеплановые проверки крупных ТРЦ и складов после пожаров

Ведомости

МЧС России обратится в правительство для проведения внеплановых проверок крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. 

«МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

По словам Куренкова, проверяться будет также уровень подготовки сотрудников в случае возникновения внештатной ситуации. 

Такое решение было принято после нескольких крупных пожаров, которые произошли с начала декабря. В частности, 9 декабря крупный пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

12 декабря пожар произошел на территории торгового центра «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, позже огонь перекинулся на весь ТЦ. По информации МЧС, площадь пожара изначально составила 200 кв. м, однако позже она достигла 10 000 кв. м, открытое горение ликвидировано на 9000 кв. м. В результате произошедшего пострадал один человек — охранник, который самостоятельно пытался потушить возгорание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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