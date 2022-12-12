Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе. Главное

Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе. ГлавноеОдин человек пострадал, ущерб может составить до 10 млрд рублей
Утром 12 декабря в строительном торговом центре «Стройпарк» в Балашихе начался пожар. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, позже огонь перекинулся на весь ТЦ. По информации МЧС, площадь пожара изначально составила 200 кв. м, однако позже она достигла 10 000 кв. м, открытое горение ликвидировано на 9000 кв. м.
На кадрах, которые были опубликованы в различных Telegram-каналах, видны черные клубы дыма, поднимающиеся от торгового центра. По данным МЧС, произошло частичное обрушение кровли на площади 700 кв. м. Пожару присвоен четвертый уровень сложности, была угроза распространения огня на другие здания. Сейчас в тушении принимают участие 133 человека и 42 единицы техники. К работе также привлекли вертолет Ми-8.
В МЧС также сообщили об одном пострадавшем. Им оказался охранник, который пытался самостоятельно потушить пожар. Он госпитализирован. Позже начальник МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, он отравился угарным газом.
Это уже второй крупный пожар за последние дни. 9 декабря рано утром в ТЦ «Мега Химки» загорелся магазин OBI. Площадь пожара достигала 17 000 кв. м. В результате произошедшего один человек погиб. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. По данным ВСС, сумма ущерба может составить 20 млрд руб.
Предварительная информация позволяет дать оценку ущерба примерно в 5 млрд руб., по аналогии с другим торговым центром со строительными материалами, который пострадал при пожаре несколько лет назад, говорит президент ВСС Евгений Уфимцев. По его словам, более точный прогноз по «Стройпарку» будет возможен, когда будут подняты договоры страхования, выяснены условия, на которых было застраховано имущество, а также степень виновности или невиновности сторон-участников.
В настоящий момент возможности страхового рынка РФ позволяют урегулировать данный убыток, несмотря на то что это не первый торговый центр в череде недавно пострадавших от пожара, уверяет Уфимцев. На вопрос «Ведомостей» о том, с чем могут быть связаны участившиеся пожары торговых объектов, он ответил, что «такая череда страховых случаев приведет к тому, что страховщикам вместе с правоохранительными органами надо будет проводить комплексные экспертизы, насколько сейчас выполняются противопожарные меры, есть ли подозрения в том, что есть желание каких-либо арендаторов или арендодателей получить возмещение, так как финансовая ситуация у этих участников может быть не самая лучшая».
Генеральный директор «Infoline-аналитики» не считает, что речь идет о целенаправленных поджогах, но отмечает, что охрану безопасности на объектах в ритейле и общественном питании необходимо усилить. «Очевидно, что риски террористической угрозы возрастают, и текущие проблемы с пожарами будут цветочками, если ситуацию не поставить на особый контроль», – говорит он. По его словам, мобилизация и эмиграция уже ограничили доступный ресурс рабочих рук, так называемых «синих воротничков», охранников и т. д., и это становится дополнительным фактором риска.