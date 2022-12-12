Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе. Главное

В настоящий момент возможности страхового рынка РФ позволяют урегулировать данный убыток, несмотря на то что это не первый торговый центр в череде недавно пострадавших от пожара, уверяет Уфимцев. На вопрос «Ведомостей» о том, с чем могут быть связаны участившиеся пожары торговых объектов, он ответил, что «такая череда страховых случаев приведет к тому, что страховщикам вместе с правоохранительными органами надо будет проводить комплексные экспертизы, насколько сейчас выполняются противопожарные меры, есть ли подозрения в том, что есть желание каких-либо арендаторов или арендодателей получить возмещение, так как финансовая ситуация у этих участников может быть не самая лучшая».