СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Стройпарк»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на территории строительного торгового центра «Стройпарк», который находится в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по Московской области.
«12 декабря 2022 года в утренние часы в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем возле здания торгового центра, расположенного в городском округе Балашихе. Впоследствии огонь перекинулся также на складские помещения. По факту пожара возбуждено уголовное дело. <...> Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. После локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначения комплекса экспертиз», — сказано в сообщении.
Пожар начался сегодня около 08:30 утра, сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, позже огонь перекинулся на здание торгового центра.
В СК уточнили, что в настоящее время возгорание ликвидируют. Информация о пострадавших уточняется. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщали, что в результате произошедшего пострадал один человек. Им оказался охранник, который пытался самостоятельно потушить пожар.
По информации МЧС, площадь возгорания превысила 9000 кв. м, пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В ведомстве отметили угрозу распространения огня на другие здания. Сейчас в тушении принимают участие 110 человек и 35 единиц техники. Позже «РИА Новости» сообщили о частичном обрушении кровли на площади 900 кв. м.