СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Стройпарк»

По информации МЧС, площадь возгорания превысила 9000 кв. м, пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В ведомстве отметили угрозу распространения огня на другие здания. Сейчас в тушении принимают участие 110 человек и 35 единиц техники. Позже «РИА Новости» сообщили о частичном обрушении кровли на площади 900 кв. м.