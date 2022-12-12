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СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Стройпарк»

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на территории строительного торгового центра «Стройпарк», который находится в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по Московской области.

«12 декабря 2022 года в утренние часы в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем возле здания торгового центра, расположенного в городском округе Балашихе. Впоследствии огонь перекинулся также на складские помещения. По факту пожара возбуждено уголовное дело. <...> Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. После локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначения комплекса экспертиз», — сказано в сообщении. 

Пожар начался сегодня около 08:30 утра, сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, позже огонь перекинулся на здание торгового центра.

В СК уточнили, что в настоящее время возгорание ликвидируют. Информация о пострадавших уточняется. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщали, что в результате произошедшего пострадал один человек. Им оказался охранник, который пытался самостоятельно потушить пожар.

По информации МЧС, площадь возгорания превысила 9000 кв. м, пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В ведомстве отметили угрозу распространения огня на другие здания. Сейчас в тушении принимают участие 110 человек и 35 единиц техники. Позже «РИА Новости» сообщили о частичном обрушении кровли на площади 900 кв. м.

Ранее по теме: Что известно о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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