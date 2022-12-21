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Посольство работает над возвращением 13 застрявших в порту Венесуэлы россиян

Ведомости

Посольство России в Венесуэле предпринимает меры для того, чтобы вернуть на родину 13 российских граждан, членов экипажа панамского судна Leros I, которые пожаловались на проблемы с получением зарплаты и продовольствия. Об этом сообщил МИД России в своем Telegram-канале. 

«На борту корабля находятся 13 российских моряков, которые обратились в Консульский отдел Посольства в связи с регулярными нарушениями работодателем положений трудового договора, а также задержками в поставках продовольствия на борт судна. <...> решаются вопросы, связанные с урегулированием задолженности по выплате морякам заработной платы и последующим возвращением 13 российских граждан на Родину», — сказано в сообщении. 

В МИДе уточнили, что в настоящее время граждане обеспечены необходимым продовольствием. В ближайшее время они получат дополнительные продукты, подчеркнули в ведомстве. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что судно находится в венесуэльском порту с августа. По словам членов экипажа, они получают половину от общего объема продовольствия, а также у них отсутствует доступ к необходимой технической и административной помощи. Помимо россиян, на борту также находятся пять индонезийцев.

Ранее по теме: «Роскосмос» построит в Венесуэле станцию ГЛОНАСС в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных