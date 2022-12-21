Посольство работает над возвращением 13 застрявших в порту Венесуэлы россиян
Посольство России в Венесуэле предпринимает меры для того, чтобы вернуть на родину 13 российских граждан, членов экипажа панамского судна Leros I, которые пожаловались на проблемы с получением зарплаты и продовольствия. Об этом сообщил МИД России в своем Telegram-канале.
«На борту корабля находятся 13 российских моряков, которые обратились в Консульский отдел Посольства в связи с регулярными нарушениями работодателем положений трудового договора, а также задержками в поставках продовольствия на борт судна. <...> решаются вопросы, связанные с урегулированием задолженности по выплате морякам заработной платы и последующим возвращением 13 российских граждан на Родину», — сказано в сообщении.
В МИДе уточнили, что в настоящее время граждане обеспечены необходимым продовольствием. В ближайшее время они получат дополнительные продукты, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что судно находится в венесуэльском порту с августа. По словам членов экипажа, они получают половину от общего объема продовольствия, а также у них отсутствует доступ к необходимой технической и административной помощи. Помимо россиян, на борту также находятся пять индонезийцев.