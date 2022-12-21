Посольство работает над возвращением 13 застрявших в порту Венесуэлы россиян

Ранее в СМИ появилась информация о том, что судно находится в венесуэльском порту с августа. По словам членов экипажа, они получают половину от общего объема продовольствия, а также у них отсутствует доступ к необходимой технической и административной помощи. Помимо россиян, на борту также находятся пять индонезийцев.