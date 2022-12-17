«Роскосмос» построит в Венесуэле станцию ГЛОНАСС в 2023 году
Госкорпорация «Роскосмос» планирует в 2023 г. построить и ввести в эксплуатацию в Венесуэле наземную станцию ГЛОНАСС, сообщили в Telegram-канале корпорации.
В «Роскосмосе» уточнили, что соответствующий контракт был подписан в начале недели с Боливарианским агентством по космической деятельности на 16-м заседании Межправительственной российско-венесуэльской комиссии.
«Станция позволит повысить координатно-временные и точностные характеристики системы ГЛОНАСС как в Западном полушарии, так и в глобальном масштабе», – говорится в сообщении «Роскосмоса». В госкорпорации добавили, что потребители из Венесуэлы получат на безвозмездной основе систему «для нужд наземного, морского и воздушного транспорта, точного земледелия, мониторинга состояния индустриальных и инфраструктурных объектов, проведения научных исследований».
В марте 2021 г. правительства России и Венесуэлы подписали соглашение «о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». Документ был ратифицирован 11 июня 2022 г. 24 июля в «Роскосмосе» сообщили, что планируют возвести в Венесуэле беззапросную измерительную станцию (БИС) системы ГЛОНАСС в рамках реализации положений этого соглашения.
В госкорпорации уточняли, что измерительную станцию разработала входящая в «Роскосмос» научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». БИС является элементом дополнения системы ГЛОНАСС, она предназначена для обеспечения высокоточной навигации для конечного потребителя, использующего РРР-технологию (Precise Point Positioning).
В июле 2014 г. Россия предложила США разместить станцию системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС на побережье Аляски — напротив Чукотского полуострова. Восемь лет назад также сообщалось, что наземные базовые измерительные станции системы ГЛОНАСС могут появиться во всех регионах Земли.
БИС планировали установить на Кубе, в Бразилии, Аргентине, Алжире, Кабо-Верде, Нигерии, ЮАР, Индии, на острове Праслин в Индийском океане, во Вьетнаме, на островах Фиджи, говорилось в презентации компании «Информационные спутниковые системы им. Решетнёва», представленной на международном симпозиуме «Метрология времени и пространства» в Суздале.