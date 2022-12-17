«Роскосмос» построит в Венесуэле станцию ГЛОНАСС в 2023 году

«Станция позволит повысить координатно-временные и точностные характеристики системы ГЛОНАСС как в Западном полушарии, так и в глобальном масштабе», – говорится в сообщении «Роскосмоса». В госкорпорации добавили, что потребители из Венесуэлы получат на безвозмездной основе систему «для нужд наземного, морского и воздушного транспорта, точного земледелия, мониторинга состояния индустриальных и инфраструктурных объектов, проведения научных исследований».