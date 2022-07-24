«Роскосмос» намерен разместить станцию ГЛОНАСС в Венесуэле

В 2014 г. Россия предложила США разместить станцию системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС на побережье Аляски — напротив Чукотского полуострова. Восемь лет назад также сообщалось, что наземные базовые измерительные станции системы ГЛОНАСС могут появиться во всех регионах Земли.