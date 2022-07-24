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«Роскосмос» намерен разместить станцию ГЛОНАСС в Венесуэле

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» планирует разместить в Венесуэле беззапросную измерительную станцию (БИС) системы ГЛОНАСС. Об этом в воскресенье «Роскосмос» сообщил на своем сайте.

В марте прошлого года правительства России и Венесуэлы подписали соглашение «о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». Документ был ратифицирован 11 июня текущего года. Станцию госкорпорация планирует построить в рамках реализации положений этого соглашения. 

Измерительную станцию разработала входящая в «Роскосмос» научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». БИС является элементом дополнения системы ГЛОНАСС, она предназначена для обеспечения высокоточной навигации для конечного потребителя, использующего РРР-технологию (Precise Point Positioning), говорится в публикации.

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«БИС занимается непрерывным слежением за открытыми сигналами космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с целью измерения текущих навигационных параметров (кодовых псевдодальностей, фазы несущей сигналов), приема навигационных сообщений от спутников и передачи результатов измерений и навигационных данных в центр обработки в режиме реального времени», — рассказали в «Роскосмосе».

В 2014 г. Россия предложила США разместить станцию системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС на побережье Аляски — напротив Чукотского полуострова. Восемь лет назад также сообщалось, что наземные базовые измерительные станции системы ГЛОНАСС могут появиться во всех регионах Земли.

БИС планировали установить на Кубе, в Бразилии, Аргентине, Алжире, Кабо-Верде, Нигерии, ЮАР, Индии, на острове Праслин в Индийском океане, во Вьетнаме, на островах Фиджи, говорилось в презентации компании «Информационные спутниковые системы им. Решетнёва», представленной на международном симпозиуме «Метрология времени и пространства» в Суздале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных