Песков: отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе в «Роскосмосе»
Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса» не связана с какими-либо претензиями к его работе, передает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», — ответил представитель Кремля на вопрос, означает ли смена главы «Роскосмоса» наличие претензий к работе Рогозина на этом посту. Пресс-секретарь президента отметил, что экс-глава «Роскосмоса» будет своевременно устроен на новую должность.
Ранее сегодня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора госкорпорации «Роскосмос». Другим указом президент назначил на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.
Один из источников «Ведомостей» говорил, что экс-гендиректору «Роскосмоса» могли бы предложить новый фронт работы, связанный с Донбассом и новыми территориями, но обозначал это лишь как «теорию». Другой собеседник не исключал, что это может быть должность в администрации президента и структуре МИДа – к примеру, послом в ДНР.
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