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Песков: отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе в «Роскосмосе»

Ведомости

Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса» не связана с какими-либо претензиями к его работе, передает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», — ответил представитель Кремля на вопрос, означает ли смена главы «Роскосмоса» наличие претензий к работе Рогозина на этом посту. Пресс-секретарь президента отметил, что экс-глава «Роскосмоса» будет своевременно устроен на новую должность. 

Ранее сегодня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора госкорпорации «Роскосмос». Другим указом президент назначил на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.

Один из источников «Ведомостей» говорил, что экс-гендиректору «Роскосмоса» могли бы предложить новый фронт работы, связанный с Донбассом и новыми территориями, но обозначал это лишь как «теорию». Другой собеседник не исключал, что это может быть должность в администрации президента и структуре МИДа – к примеру, послом в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных