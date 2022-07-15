Борисов провел первую встречу с руководством «Роскосмоса»
Бывший вице-премьер Юрий Борисов провел первую встречу с подчиненными и руководством госкорпорации «Роскосмос» в качестве ее нового директора, передает ТАСС.
В ходе встречи он сообщил, что ситуация вокруг российского космоса сложилась «непростая» из-за западных санкций, но отметил, что работа над созданием Российской орбитальной станции (РОСС) будет продолжена.
«Давление на Россию со стороны Запада только нарастает, особенно в области санкций на поставку микроэлектроники, и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, которое лежит в основе создания всех космических группировок», – заявил Борисов.
Борисов занял пост главы «Роскосмоса» после освобождения от должности вице-премьера. Его должность занял глава Минпромторга Денис Мантуров, который теперь будет совмещать функции вице-премьера и министра торговли и промышленности. Дмитрий Рогозин, возглавлявший «Роскосмос» с 2018 г., был освобожден от должности указом президента России Владимира Путина сегодня. Его следующее место работы пока неизвестно, источники «Ведомостей» сообщали, что оно может быть связано с Донбассом. В Кремле отметили, что «со временем Рогозин будет трудоустроен». В ходе перестановок в правительстве Путин также сократил число вице-премьеров с 11 до 10.
Борисов с июля 2008 г. по март 2011 г. занимал пост замглавы Минпромторга, в ноябре 2012 г. был назначен замминистра обороны, а в 2018 г. – вице-премьером.
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