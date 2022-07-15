Борисов провел первую встречу с руководством «Роскосмоса»

Борисов занял пост главы «Роскосмоса» после освобождения от должности вице-премьера. Его должность занял глава Минпромторга Денис Мантуров, который теперь будет совмещать функции вице-премьера и министра торговли и промышленности. Дмитрий Рогозин, возглавлявший «Роскосмос» с 2018 г., был освобожден от должности указом президента России Владимира Путина сегодня. Его следующее место работы пока неизвестно, источники «Ведомостей» сообщали, что оно может быть связано с Донбассом. В Кремле отметили, что «со временем Рогозин будет трудоустроен». В ходе перестановок в правительстве Путин также сократил число вице-премьеров с 11 до 10.