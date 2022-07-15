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Борисов провел первую встречу с руководством «Роскосмоса»

Ведомости

Бывший вице-премьер Юрий Борисов провел первую встречу с подчиненными и руководством госкорпорации «Роскосмос» в качестве ее нового директора, передает ТАСС. 

В ходе встречи он сообщил, что ситуация вокруг российского космоса сложилась «непростая» из-за западных санкций, но отметил, что работа над созданием Российской орбитальной станции (РОСС) будет продолжена. 

«Давление на Россию со стороны Запада только нарастает, особенно в области санкций на поставку микроэлектроники, и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, которое лежит в основе создания всех космических группировок», – заявил Борисов. 

Борисов занял пост главы «Роскосмоса» после освобождения от должности вице-премьера. Его должность занял глава Минпромторга Денис Мантуров, который теперь будет совмещать функции вице-премьера и министра торговли и промышленности. Дмитрий Рогозин, возглавлявший «Роскосмос» с 2018 г., был освобожден от должности указом президента России Владимира Путина сегодня. Его следующее место работы пока неизвестно, источники «Ведомостей» сообщали, что оно может быть связано с Донбассом. В Кремле отметили, что «со временем Рогозин будет трудоустроен». В ходе перестановок в правительстве Путин также сократил число вице-премьеров с 11 до 10.  

Борисов с июля 2008 г. по март 2011 г. занимал пост замглавы Минпромторга, в ноябре 2012 г. был назначен замминистра обороны, а в 2018 г. – вице-премьером.

Ранее по теме: Путин назначил Борисова главой «Роскосмоса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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