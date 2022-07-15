Путин назначил Борисова главой «Роскосмоса»

13 июля «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что вице-премьер Юрий Борисов может покинуть Белый дом после назначения Мантурова. В случае ухода вице-премьера из правительства он может перейти на новую должность – руководителя «Роскосмоса». В свою очередь гендиректору госкорпорации Дмитрию Рогозину могут, как писали «Ведомости», предложить новый фронт работы, например, связанный с Донбассом.