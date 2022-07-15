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Путин назначил Борисова главой «Роскосмоса»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Юрия Борисова от должности вице-премьера и другим указом назначил его главой «Роскосмоса», сообщает Кремль.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе Путина.

Ранее сегодня президент подписал указ об освобождении от должности главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, а министра промышленности и торговли Дениса Мантурова назначил на пост вице-премьера.

Борисов с июля 2008 по март 2011 г. занимал пост замминистра промышленности и торговли, в ноябре 2012 г. был назначен замминистра обороны, а в 2018 г. – вице-премьером, говорится на сайте правительства.

13 июля «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что вице-премьер Юрий Борисов может покинуть Белый дом после назначения Мантурова. В случае ухода вице-премьера из правительства он может перейти на новую должность – руководителя «Роскосмоса». В свою очередь гендиректору госкорпорации Дмитрию Рогозину могут, как писали «Ведомости», предложить новый фронт работы, например, связанный с Донбассом.

Ранее по теме: Вице-премьер Юрий Борисов может покинуть свой пост

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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