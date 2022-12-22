Около трех тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива
В акватории Таманского залива в Краснодарском крае разлилось около трех тонн мазута, сообщили в региональном МЧС.
«В 20.40 21.12.2022 поступило сообщение о том, что в МО Темрюкский район, ст. Тамань произошел разлив мазута в акватории Таманского залива Азовского моря», — сказано в сообщении.
Позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона уточнил, что всего разлилось около трех тонн мазута.
К месту происшествия были направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения, необходимые для ограничения распространения нефти по поверхности воды, уточнили в МЧС.