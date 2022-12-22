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Путин заявил, что верит в Деда Мороза

Ведомости

Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, заявил президент России Владимир Путин во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже. Кадры опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в Telegram-канале.

«Конечно. Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», — ответил глава государства на соответствующий вопрос, который ему задала девочка.

В прошлом году в ходе ежегодной пресс-конференции Путин выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга за то, что тот на протяжении 23 лет не исполняет его желания.

«Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», - отметил президент.

Путин добавил, что его отношения с Дедом Морозом до сих пор строились «благообразным образом». Глава государства выразил этому персонажу и народу страны благодарность за то, что может встречаться с журналистами в качестве президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных