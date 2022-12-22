Путин заявил, что верит в Деда Мороза
Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, заявил президент России Владимир Путин во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже. Кадры опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в Telegram-канале.
«Конечно. Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», — ответил глава государства на соответствующий вопрос, который ему задала девочка.
В прошлом году в ходе ежегодной пресс-конференции Путин выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга за то, что тот на протяжении 23 лет не исполняет его желания.
«Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», - отметил президент.
Путин добавил, что его отношения с Дедом Морозом до сих пор строились «благообразным образом». Глава государства выразил этому персонажу и народу страны благодарность за то, что может встречаться с журналистами в качестве президента.