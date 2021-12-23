Путин выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга за то, что тот на протяжении 23 лет не исполняет его желания. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».
«Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», — сказал глава государства.
Продолжая эту тему, Путин выразил мнение, что любой «хайп» не должен быть злым. Если же присутствует «нотка доброго юмора», то ничего плохого в этом нет, резюмировал он.
Путин добавил, что его отношения с Дедом Морозом до сих пор строились «благообразным образом». Глава государства выразил этому персонажу и народу страны благодарность за то, что может сегодня встречаться с журналистами в качестве президента.