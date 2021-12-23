Путин выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза

«Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», — сказал глава государства.