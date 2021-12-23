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Россияне назвали предполагаемый объем трат на празднование Нового года

Ведомости

Более половины россиян рассчитывают потратить на празднование Нового года до 5000 руб. (в расчете на одного человека), следует из результатов опроса, проведенного ВТБ среди 1500 граждан 18–60 лет из городов с населением свыше 100 000 человек. Еще примерно четверть жителей страны считают, что праздник обойдется им в 5000–10 000 руб. Около 15% предполагают, что сумма окажется выше 10 000 руб.

При этом две трети респондентов считают, что потратят на празднование Нового года примерно столько же, сколько при наступлении 2021 г., или немного больше. Каждый пятый опрошенный выразил готовность выделить на торжество намного больше денег, чем год назад, и отметить «с размахом».

Большинство жителей страны — 67% — собираются встречать Новый год дома. 11% планируют пойти в гости, а 4% уедут за город. При этом среди опрошенных треть сообщили, что накануне отметит наступление новогодних праздников с коллегами по работе.

Ранее аналитики компании «Платформа ОФД», входящей в экосистему «Сбера», выяснили, что «новогодний набор», куда входят искусственная ель, шары, звезда, мишура и гирлянды на елку, а также шампанское и мандарины, за год подорожал на 19% до 4935 руб. Кроме того, совместный опрос «Одноклассников» и ResearchMe показал, что почти половина граждан готовы потратить на новогодние подарки более 3000 руб.

Ранее по теме: Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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