Россияне назвали предполагаемый объем трат на празднование Нового года

При этом две трети респондентов считают, что потратят на празднование Нового года примерно столько же, сколько при наступлении 2021 г., или немного больше. Каждый пятый опрошенный выразил готовность выделить на торжество намного больше денег, чем год назад, и отметить «с размахом».