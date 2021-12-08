В России подорожал «новогодний набор»

Также на динамику продаж повлиял эффект низкой базы ноября прошлого года, отметил топ-менеджер. По его словам, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, и отсутствия снега граждане менее активно готовились в Новому году. Однако в 2021 г. «погода более холодная, во многих регионах уже выпал снег и люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах», пояснил Белокопытов.