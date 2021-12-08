В России подорожал «новогодний набор»
Стоимость «новогоднего набора» в России, куда входят искусственная ель, шары, звезда, мишура и гирлянды на елку, а также шампанское и мандарины, в этом году составила 4935 руб. — на 19% больше, чем в 2020 г., говорится в исследовании компании «Платформа ОФД», входящей в экосистему «Сбера».
Средняя цена искусственной ели за год увеличилась на 23%, достигнув 3196 руб. Гирлянды подорожали на 4% до 485 руб., елочные шары — на 33% до 392 руб., звезда — на 19% до 178 руб., мишура — на 7% до 106 руб. Стоимость шампанского и мандаринов выросла на 8 и 7% — до 465 и 113 руб. соответственно.
Объем продаж новогодней атрибутики в ноябре этого года в целом повысились на 80–90% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, посчитали аналитики. Сильнее всего увеличился объем продажи мишуры — на 151%, меньше всего — на 6% — шампанского.
«В этом году зафиксирован всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики. Полагаем, что это связано с тем, что и продавцы, и покупатели адаптировались к изменившимся условиям торговли, значительная часть которой ушла в онлайн. Так количество покупок товаров из новогоднего набора в интернете выросло в три раза», — рассказал вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов.
Также на динамику продаж повлиял эффект низкой базы ноября прошлого года, отметил топ-менеджер. По его словам, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, и отсутствия снега граждане менее активно готовились в Новому году. Однако в 2021 г. «погода более холодная, во многих регионах уже выпал снег и люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах», пояснил Белокопытов.