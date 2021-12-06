Оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25%

Для расчета индекса оливье Росстат использует следующий рецепт: 500 г консервированных огурцов, 380 г горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной колбасы, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука. За год выросла цена на все ингредиенты: консервированные овощи, горошек и вареная колбаса подорожали на 9%, майонез и яйца — на 28%, лук — на 33%, морковь — на 41%, картофель — на 80%.