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Оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25%

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Четыре порции оливье за год подорожали на 15% до 416 руб., а селедка под шубой — на 25% до 2019 руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь 2021 г. Больше всего подорожали картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30-78%. 

Для расчета индекса оливье Росстат использует следующий рецепт: 500 г консервированных огурцов, 380 г горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной колбасы, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука. За год выросла цена на все ингредиенты: консервированные овощи, горошек и вареная колбаса подорожали на 9%, майонез и яйца — на 28%, лук — на 33%, морковь — на 41%, картофель — на 80%. 

Для оценки подорожания селедки под шубой ведомство использует такой рецепт: 350 г соленой селедки, 400 г картофеля, 350 г столовой свеклы, 200 г моркови, 2 куриных яйца,, 100 г репчатого лука и 300 г майонеза. По данным Росстата, меньше всего выросла цена на сельдь — на 11%. 

Издание направило запросы в Минсельхоз и Минпромторг. По данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в России в сентябре составила 9,2%, а к концу ноября увеличилась до 10%. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России в ноябре выросла до 8,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных