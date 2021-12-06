Оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25%
Четыре порции оливье за год подорожали на 15% до 416 руб., а селедка под шубой — на 25% до 2019 руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь 2021 г. Больше всего подорожали картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30-78%.
Для расчета индекса оливье Росстат использует следующий рецепт: 500 г консервированных огурцов, 380 г горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной колбасы, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука. За год выросла цена на все ингредиенты: консервированные овощи, горошек и вареная колбаса подорожали на 9%, майонез и яйца — на 28%, лук — на 33%, морковь — на 41%, картофель — на 80%.
Для оценки подорожания селедки под шубой ведомство использует такой рецепт: 350 г соленой селедки, 400 г картофеля, 350 г столовой свеклы, 200 г моркови, 2 куриных яйца,, 100 г репчатого лука и 300 г майонеза. По данным Росстата, меньше всего выросла цена на сельдь — на 11%.
Издание направило запросы в Минсельхоз и Минпромторг. По данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в России в сентябре составила 9,2%, а к концу ноября увеличилась до 10%. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России в ноябре выросла до 8,1%.