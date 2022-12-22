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Путин пообещал подарить ребенку из Запорожской области поездку в Крым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний», передает ТАСС.

Во время мероприятия российский лидер снял с новогодней елки три картонных шара с загаданными желаниями и пообещал авторам открыток исполнить их мечты. Так, первым ребенком оказался мальчик Александр из Запорожской области, он загадал побывать в Крыму и посетить резиденцию Деда Мороза. 

Вторым автором открытки была девочка Агата из Кургана. Путин узнал, что ребенок мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на олене. «Прокатим!» — пообещал российский президент. 

Третий ребенок, шестилетний Даниил Шмелев, пожелал побывать в Военной академии Генштаба ВС РФ. Путин заявил, что это желание постараются исполнить «достаточно быстро».

В 2021 г. российский президент также принял участие в благотворительной акции. Тогда он подарил 13-летней Тане Троценко билет в Мариинский театр на «Лебединое озеро», а 14-летнему Марку Кобленеву — гитару. Третий ребенок, пятилетний Осор Аюшеев, смог попробовать себя в роли пожарного.

В 2022 г. в «Елке желаний» также участвуют дети из четырех новых регионов РФ. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. 

Во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже Путин также сообщил, что верит в Деда Мороза. «Конечно. Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза», — ответил глава государства на соответствующий вопрос, который ему задала девочка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных