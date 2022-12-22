Путин пообещал подарить ребенку из Запорожской области поездку в Крым

Во время мероприятия российский лидер снял с новогодней елки три картонных шара с загаданными желаниями и пообещал авторам открыток исполнить их мечты. Так, первым ребенком оказался мальчик Александр из Запорожской области, он загадал побывать в Крыму и посетить резиденцию Деда Мороза.