Путин пообещал подарить ребенку из Запорожской области поездку в Крым
Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний», передает ТАСС.
Во время мероприятия российский лидер снял с новогодней елки три картонных шара с загаданными желаниями и пообещал авторам открыток исполнить их мечты. Так, первым ребенком оказался мальчик Александр из Запорожской области, он загадал побывать в Крыму и посетить резиденцию Деда Мороза.
Вторым автором открытки была девочка Агата из Кургана. Путин узнал, что ребенок мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на олене. «Прокатим!» — пообещал российский президент.
Третий ребенок, шестилетний Даниил Шмелев, пожелал побывать в Военной академии Генштаба ВС РФ. Путин заявил, что это желание постараются исполнить «достаточно быстро».
В 2021 г. российский президент также принял участие в благотворительной акции. Тогда он подарил 13-летней Тане Троценко билет в Мариинский театр на «Лебединое озеро», а 14-летнему Марку Кобленеву — гитару. Третий ребенок, пятилетний Осор Аюшеев, смог попробовать себя в роли пожарного.
В 2022 г. в «Елке желаний» также участвуют дети из четырех новых регионов РФ. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
Во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже Путин также сообщил, что верит в Деда Мороза. «Конечно. Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза», — ответил глава государства на соответствующий вопрос, который ему задала девочка.