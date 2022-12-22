Хинштейн выступил против введения уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн не поддержал идею введения уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ. Он заявил журналистам, что считает эту меру «преждевременной».
«Сначала мы должны понять, как работает принятое нами законодательство, и лишь после формирования уже какой-то правовой статистики мы поймем, насколько этот инструментарий эффективный», — сказал он.
16 декабря глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила о подготовке законопроекта, предусматривающего уголовное наказание до пяти лет лишения свободы за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Она вносила соответствующие поправки к законопроекту о введении соответствующей административной ответственности, но они не были поддержаны, так как нарушали регламент Госдумы: при внесении поправок в кодексы они должны иметь отзывы правительства и Верховного суда. У поправок Останиной их не было. «Да простят меня коллеги, но я считаю, что эта инициатива носит скорее популистский характер», — заявил Хинштейн.
24 ноября Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.
За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановка деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.