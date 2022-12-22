Хинштейн выступил против введения уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

16 декабря глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила о подготовке законопроекта, предусматривающего уголовное наказание до пяти лет лишения свободы за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Она вносила соответствующие поправки к законопроекту о введении соответствующей административной ответственности, но они не были поддержаны, так как нарушали регламент Госдумы: при внесении поправок в кодексы они должны иметь отзывы правительства и Верховного суда. У поправок Останиной их не было. «Да простят меня коллеги, но я считаю, что эта инициатива носит скорее популистский характер», — заявил Хинштейн.