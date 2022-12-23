МВД зафиксировало рекордное число экстремистских преступлений с начала года

Ранее в ноябре министр образования и науки Валерий Фальков поручил создать в каждом из российских регионов координационные центры по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма. Как рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства, одним из направлений работы этих центров является мониторинг информационных «вбросов» и распространения дезинформации. Сейчас открыто 43 таких центра в 22 регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках. В 2023 г. они должны быть организованы во всех остальных субъектах.