МВД зафиксировало рекордное число экстремистских преступлений с начала года
В России число преступлений экстремистской направленности в январе-ноябре этого года выросло на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы МВД РФ.
«В январе-ноябре 2022 г. зарегистрировано... 1407 преступлений экстремистской направленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год)», – говорится в них.
В январе-ноябре 2021 г. таких преступлений было 983, а в 2020 г. – 784. За этот период 2022 г. было зарегистрировано также 2109 преступлений террористического характера – всего на четыре правонарушения больше, чем в 2021 г.
Всего же с начала года в России зафиксировано более 1,8 млн преступлений, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году.
Ранее в ноябре министр образования и науки Валерий Фальков поручил создать в каждом из российских регионов координационные центры по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма. Как рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства, одним из направлений работы этих центров является мониторинг информационных «вбросов» и распространения дезинформации. Сейчас открыто 43 таких центра в 22 регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках. В 2023 г. они должны быть организованы во всех остальных субъектах.