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Общество

МВД зафиксировало рекордное число экстремистских преступлений с начала года

Ведомости

В России число преступлений экстремистской направленности в январе-ноябре этого года выросло на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы МВД РФ.

«В январе-ноябре 2022 г. зарегистрировано... 1407 преступлений экстремистской направленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год)», – говорится в них.

В январе-ноябре 2021 г. таких преступлений было 983, а в 2020 г. – 784. За этот период 2022 г. было зарегистрировано также 2109 преступлений террористического характера – всего на четыре правонарушения больше, чем в 2021 г.

Всего же с начала года в России зафиксировано более 1,8 млн преступлений, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году.

Ранее в ноябре министр образования и науки Валерий Фальков поручил создать в каждом из российских регионов координационные центры по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма. Как рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства, одним из направлений работы этих центров является мониторинг информационных «вбросов» и распространения дезинформации. Сейчас открыто 43 таких центра в 22 регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках. В 2023 г. они должны быть организованы во всех остальных субъектах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных