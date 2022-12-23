Правительство упростит назначение выплат Героям труда и Героям России

Такие поправки предложил Минтруд, писали ранее «Ведомости». Сейчас Героям России и членам их семей, если сами они погибли, для получения ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. Героям России по закону положена ЕДВ-выплата в 74 619 руб. При этом ЕДВ можно заменить на натуральные льготы: на проезд, лечение в санаториях и т. д.