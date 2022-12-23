Правительство упростит назначение выплат Героям труда и Героям России
Правительство разработало законопроект, в соответствии с которым получившим звание Героя труда или Героя России не нужно будет подавать заявления и предоставлять подтверждающие документы для получения ежемесячных выплат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента подготовлен законопроект, который вводит беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты гражданам, чьи заслуги перед страной отмечены высокими званиями. Это Герои труда, а также Герои Российской Федерации», – рассказал он.
Мишустин пояснил, что после принятия законопроекта назначение выплат будет осуществляться автоматически через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, а граждане получат соответствующее уведомление в течение трех рабочих дней.
В законопроекте указано, подчеркнул премьер, что можно будет выбрать между получением денежных выплат и натуральных льгот.
Такие поправки предложил Минтруд, писали ранее «Ведомости». Сейчас Героям России и членам их семей, если сами они погибли, для получения ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. Героям России по закону положена ЕДВ-выплата в 74 619 руб. При этом ЕДВ можно заменить на натуральные льготы: на проезд, лечение в санаториях и т. д.