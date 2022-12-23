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Общество

Правительство упростит назначение выплат Героям труда и Героям России

Ведомости

Правительство разработало законопроект, в соответствии с которым получившим звание Героя труда или Героя России не нужно будет подавать заявления и предоставлять подтверждающие документы для получения ежемесячных выплат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента подготовлен законопроект, который вводит беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты гражданам, чьи заслуги перед страной отмечены высокими званиями. Это Герои труда, а также Герои Российской Федерации», – рассказал он.

Мишустин пояснил, что после принятия законопроекта назначение выплат будет осуществляться автоматически через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, а граждане получат соответствующее уведомление в течение трех рабочих дней.

В законопроекте указано, подчеркнул премьер, что можно будет выбрать между получением денежных выплат и натуральных льгот.

Такие поправки предложил Минтруд, писали ранее «Ведомости». Сейчас Героям России и членам их семей, если сами они погибли, для получения ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. Героям России по закону положена ЕДВ-выплата в 74 619 руб. При этом ЕДВ можно заменить на натуральные льготы: на проезд, лечение в санаториях и т. д.

Ранее по теме: Герои России получат выплаты автоматически

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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