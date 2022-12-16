Герои России получат выплаты автоматически

Герои России получат выплаты автоматическиМинтруд предлагает избавить их от необходимости подавать документы
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минтруда, которые меняют порядок назначения ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для отдельных категорий граждан, рассказал «Ведомостям» близкий к Белому дому источник. Как следует из проекта документа, с которым ознакомились «Ведомости», изменения предложено внести в закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы». Именно для этих категорий граждан с 1 января 2023 г. и меняется порядок назначения ЕДВ.
Сейчас героям России и членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. Согласно тексту разработанного Минтрудом законопроекта, сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР органами, представляющими президенту лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (например, человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним же. В противном случае у героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.
Героям России по закону положена ЕДВ выплата в 74 619 руб. При этом ЕДВ можно заменить на натуральные льготы: на проезд, лечение в санаториях и т. д. В законопроекте проговаривается, что после 1 января 2023 г. устанавливаются новые правила: если герой не получает натуральные льготы, то выплата назначается с даты присвоения звания независимо от даты обращения с заявлением. Если герои пользуются льготами, то ЕДВ им могут назначить с первого числа следующего за обращением месяца, причем достаточно обращения по телефону, электронной почте или через Госуслуги – отдельного заявления не нужно. «Ведомости» направили запрос в Минтруд.
55 019 руб.
составляет ЕДВ Героям Труда
«Законопроект избавляет Героев России от бюрократии при получении специальных выплат», – сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что жалоб массового характера на бюрократические проблемы с предоставлением таких выплат Героям, упомянутым в профильном законе, нет: «Но если людям положено назначение выплат, значит, они должны оперативно осуществляться, не создавая проблем».
Источник в одном из силовых ведомств указал «Ведомостям», что законопроект – продолжение тенденции на упрощение выплат от государства. «Особенно это актуально с учетом проводимой спецоперации, на которой многие бойцы получают звания Героев», – считает он. По данным сайта Кремля, с начала спецоперации на Украине звание Героя России присуждено 124 людям. Первым удостоенным звания героя 3 марта стал Нурмагомед Гаджимагомедов, погибший 24 февраля в день начала боевых действий.
«Граждане, получающие госнаграды, вынуждены сейчас так или иначе самостоятельно оформлять необходимые субсидии, льготы, все, что им полагается по случаю награждения, – говорит глава межрегиональной общественной организации «Вече» Владимир Орлов. – Соответствующей госуслуги нет».
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская