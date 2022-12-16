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Герои России получат выплаты автоматически

Минтруд предлагает избавить их от необходимости подавать документы
Екатерина Гробман
Михаил Климентьев / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минтруда, которые меняют порядок назначения ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для отдельных категорий граждан, рассказал «Ведомостям» близкий к Белому дому источник. Как следует из проекта документа, с которым ознакомились «Ведомости», изменения предложено внести в закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы». Именно для этих категорий граждан с 1 января 2023 г. и меняется порядок назначения ЕДВ.

Сейчас героям России и членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. Согласно тексту разработанного Минтрудом законопроекта, сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР органами, представляющими президенту лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (например, человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним же. В противном случае у героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.

Героям России по закону положена ЕДВ выплата в 74 619 руб. При этом ЕДВ можно заменить на натуральные льготы: на проезд, лечение в санаториях и т. д. В законопроекте проговаривается, что после 1 января 2023 г. устанавливаются новые правила: если герой не получает натуральные льготы, то выплата назначается с даты присвоения звания независимо от даты обращения с заявлением. Если герои пользуются льготами, то ЕДВ им могут назначить с первого числа следующего за обращением месяца, причем достаточно обращения по телефону, электронной почте или через Госуслуги – отдельного заявления не нужно. «Ведомости» направили запрос в Минтруд.

55 019 руб.

составляет ЕДВ Героям Труда

«Законопроект избавляет Героев России от бюрократии при получении специальных выплат», – сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что жалоб массового характера на бюрократические проблемы с предоставлением таких выплат Героям, упомянутым в профильном законе, нет: «Но если людям положено назначение выплат, значит, они должны оперативно осуществляться, не создавая проблем».

Источник в одном из силовых ведомств указал «Ведомостям», что законопроект – продолжение тенденции на упрощение выплат от государства. «Особенно это актуально с учетом проводимой спецоперации, на которой многие бойцы получают звания Героев», – считает он. По данным сайта Кремля, с начала спецоперации на Украине звание Героя России присуждено 124 людям. Первым удостоенным звания героя 3 марта стал Нурмагомед Гаджимагомедов, погибший 24 февраля в день начала боевых действий.

«Граждане, получающие госнаграды, вынуждены сейчас так или иначе самостоятельно оформлять необходимые субсидии, льготы, все, что им полагается по случаю награждения, – говорит глава межрегиональной общественной организации «Вече» Владимир Орлов. – Соответствующей госуслуги нет».

В подготовке статьи участвовала Яна Суринская

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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