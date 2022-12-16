Герои России получат выплаты автоматически

Сейчас героям России и членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. Согласно тексту разработанного Минтрудом законопроекта, сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР органами, представляющими президенту лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (например, человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним же. В противном случае у героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.