Число погибших при стрельбе в Париже выросло до трех
Число жертв стрельбы на улице д'Ангьен в X округе Парижа выросло до трех, передает BFMTV со ссылкой на прокурора Парижа Лору Бекко.
Она добавила, что еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Стрелявший уже задержан. Им оказался мужчина в возрасте около 60 лет. Он также находится в больнице.
Как ранее сообщала газета Le Figaro, очевидцы слышали 6-7 выстрелов. Предположительно, стрельба произошла на территории курдской общины.
В настоящий момент антитеррористическая прокуратура проводит расследование на предмет того, являлось ли произошедшее актом терроризма. Мотивы преступника также пока неизвестны.