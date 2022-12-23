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Число погибших при стрельбе в Париже выросло до трех

Ведомости

Число жертв стрельбы на улице д'Ангьен в X округе Парижа выросло до трех, передает BFMTV со ссылкой на прокурора Парижа Лору Бекко.

Она добавила, что еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Стрелявший уже задержан. Им оказался мужчина в возрасте около 60 лет. Он также находится в больнице. 

Как ранее сообщала газета Le Figaro, очевидцы слышали 6-7 выстрелов. Предположительно, стрельба произошла на территории курдской общины. 

В настоящий момент антитеррористическая прокуратура проводит расследование на предмет того, являлось ли произошедшее актом терроризма. Мотивы преступника также пока неизвестны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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