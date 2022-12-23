Глава РФС заявил о поддержке большинством клубов РПЛ перехода в Азию

Российские клубы и сборные с конца февраля отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Эти решения были приняты в конце февраля. В связи с санкциями сборная России была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира, а также не выступила в Лиге наций и пропустит отбор на Евро-2024. Дюков объяснил, что подача РФС заявки на выход из УЕФА и вступление в АФК до конца 2022 г. позволит претендовать на участие в отборочном турнире ЧМ-2026.