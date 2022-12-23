Глава РФС заявил о поддержке большинством клубов РПЛ перехода в Азию
Большинство российских клубов и членов исполкома Российского футбольного союза (РФС) поддержали идею перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), передает «Матч ТВ» со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.
«Провели опрос среди клубов, спонсоров. Большинство клубов поддерживают переход в AFC — кто‑то безоговорочно, кто‑то нет. И лучше играть, чем не играть, поэтому лучше перейти в Азию», — отметил Дюков.
По его словам, смена конфедерации является единственной возможностью для российских спортсменов, она позволит им принимать участие в Олимпийских играх. Помимо этого Дюков обратил внимание на то, что Азия — это огромный рынок, растущая экономика и российский бизнес это видит. Ранее он заявил, что точное решение будет принято во вторник, 27 декабря.
Российские клубы и сборные с конца февраля отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Эти решения были приняты в конце февраля. В связи с санкциями сборная России была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира, а также не выступила в Лиге наций и пропустит отбор на Евро-2024. Дюков объяснил, что подача РФС заявки на выход из УЕФА и вступление в АФК до конца 2022 г. позволит претендовать на участие в отборочном турнире ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что ФИФА отказалась транслировать видеообращение украинского президента Владимира Зеленского перед началом финального матча чемпионата мира по футболу 2022 г. в Катаре. 16 декабря президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции заявил, что организация положила конец политическим заявлениям, поскольку «должна заботиться обо всех». «Мы глобальная организация, и мы никого не дискриминируем», — сказал Инфантино.