Мишустин утвердил концепцию формирования и развития культуры информбезопасности

«Особое внимание при этом должно уделяться гражданам Российской Федерации в возрасте до 18 лет. Граждане Российской Федерации этой возрастной категории крайне уязвимы к различным угрозам информационной безопасности, в особенности к травле в цифровом пространстве, в силу своего возраста», — говорится а концепции.