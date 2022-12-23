Мишустин утвердил концепцию формирования и развития культуры информбезопасности
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции формирования и развития культуры информационной безопасности российских граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе, в частности, отмечается, что при формировании культуры информационной безопасности особое внимание должно уделяться сегментированию граждан на различные группы в целях «более точного донесения информации об основных правилах информационной безопасности».
«Особое внимание при этом должно уделяться гражданам Российской Федерации в возрасте до 18 лет. Граждане Российской Федерации этой возрастной категории крайне уязвимы к различным угрозам информационной безопасности, в особенности к травле в цифровом пространстве, в силу своего возраста», — говорится а концепции.
Стратегическая цель государственной политики — это формирование у людей навыков противодействия угрозам информационной безопасности, в том числе информационно-психологическим угрозам, следует из документа. Минцифры совместно с другими заинтересованными федеральными органами поручено реализовать концепцию.
Ранее в декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести запрет на удаленную работу из-за границы для компаний, работающих с персональными данными. По ее словам, для этого нужно составить реестр предприятий, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность.