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Мишустин утвердил концепцию формирования и развития культуры информбезопасности

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции формирования и развития культуры информационной безопасности российских граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе, в частности, отмечается, что при формировании культуры информационной безопасности особое внимание должно уделяться сегментированию граждан на различные группы в целях «более точного донесения информации об основных правилах информационной безопасности».

«Особое внимание при этом должно уделяться гражданам Российской Федерации в возрасте до 18 лет. Граждане Российской Федерации этой возрастной категории крайне уязвимы к различным угрозам информационной безопасности, в особенности к травле в цифровом пространстве, в силу своего возраста», — говорится а концепции.

Стратегическая цель государственной политики — это формирование у людей навыков противодействия угрозам информационной безопасности, в том числе информационно-психологическим угрозам, следует из документа. Минцифры совместно с другими заинтересованными федеральными органами поручено реализовать концепцию.

Ранее в декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести запрет на удаленную работу из-за границы для компаний, работающих с персональными данными. По ее словам, для этого нужно составить реестр предприятий, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность.

Ранее по теме: Матвиенко призвала запретить удаленку для компаний, работающих с персональными данными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных